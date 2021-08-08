За попередньою інформацією, у ніч з п'ятниці на суботу в місті була бійка, де юнак отримав численні травми.

У місті Горішні Плавні знайшли тіло 22-річного чоловіка з ознаками побиття. Правоохоронці шукають свідків, які можуть допомогти у розкритті вбивства.

Як повідомляється на сайті ГУ нацполіції в Полтавській області, вранці 7 серпня до правоохоронців звернувся місцевий мешканець. Він повідомив, що виявив тіло чоловіка на вулиці Конституції.

На місце терміново прибули слідчі. Вони встановили особу загиблого – це місцевий мешканець 1999 року народження. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Telegram-канал "Х. Кремегчуг" повідомляє, що за попередньою інформацією, у ніч з п'ятниці на суботу в місті була бійка, де юнак отримав численні травми та помер.

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Автор: Дмитро Захаров