На момент ДТП в салоні мікроавтобуса перебували 13 пасажирів, двоє з них отримали травми.

На Полтавщині внаслідок перекидання мікроавтобуса, який рухався за маршрутом «Суми-Київ», травмувались двоє пасажирів.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 січня близько 09:00 на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Галяве Лубенського району.

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За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 1991 р. н., рухаючись за маршрутом «Суми-Київ», виїхав за межі проїзної частини, де допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік.

«На момент ДТП в салоні мікроавтобуса перебували 13 пасажирів, з яких дві жінки отримали травми», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська