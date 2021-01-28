На Полтавщині внаслідок перекидання мікроавтобуса, який рухався за маршрутом «Суми-Київ», травмувались двоє пасажирів.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 січня близько 09:00 на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Галяве Лубенського району.
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За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 1991 р. н., рухаючись за маршрутом «Суми-Київ», виїхав за межі проїзної частини, де допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік.
«На момент ДТП в салоні мікроавтобуса перебували 13 пасажирів, з яких дві жінки отримали травми», - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
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