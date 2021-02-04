Точну причину смерті має встановити експертиза.

У дитячому садку села Нова Михайлівка Полтавської області раптова померла асистент вихователя, дівчина 2001 року народження.

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Як повідомляється у зведенні Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, інцидент стався 3 лютого, близько 15 години.

Попередній висновок лікарів щодо трагедії - біологічна смерть до прибуття бригади екстреної медичної допомоги. Точну причину смерті має встановити експертиза.

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Автор: УНІАН