У дівчинки виявили гостру респіраторну вірусну інфекцію.

У Полтавській області матір залишила хвору 5-річну доньку в неопалюваному будинку, а сама поїхала до Києва.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Полтавщини.

7 лютого поліцейський офіцер громади, представники органу місцевого самоврядування та служби у справах дітей прийшли до будинку 41-річної жінки, яка нещодавно переїхала до Білоцерківської територіальної громади.

Двері їм ніхто не відчинив, а у вікні вони побачили змарнілу дитину. Сусіди розповіли, що востаннє бачили матір дитини дві доби тому, коли допомагали їй привезти та наколоти дрова для опалення хати.

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"Жінка отримала будинок у безоплатне користування від місцевих жителів, а також соціальну підтримку від громади. Кілька діб тому їй виділили дрова для пічного опалення", - розповів поліцейський офіцер громади.

Зараз правоохоронець встановлює місце перебування жінки. За попередньою інформацією, вона може гостювати у знайомих у Києві.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка. "Швидку" їй викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину.

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