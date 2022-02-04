Щодо порушників можуть застосувати заходи виховного характеру.

У Кременчуці Полтавської області двоє підлітків 12 та 13 років викрали автомобіль у матері свого друга. Жінка виявила крадіжку згодом та звернулась до поліції.

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

Інцидент трапився 3 лютого. 35-річна постраждала повідомила поліціянтам, що невідомі викрали її автомобіль Volkswagen Touareg, який був припаркований поблизу багатоповерхівки у мікрорайоні Молодіжний.

Поліція оперативно розшукала авто та встановила причетних до злочину. Викрадачами автівки стали двоє хлопців, віком 12 та 13 років.

Слідчі встановили, що один із хлопців гостював у сина потерпілої напередодні злочину. Він непомітно вкрав ключі, а потім разом з другом викрав авто. Підлітки трохи покермували та залишили авто в одному із гаражних кооперативів.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Оскільки відповідальність за цією статтею настає від 14-річного віку, щодо підлітків суд може застосувати заходи виховного характеру.

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