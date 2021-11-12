Чоловік образився, бо чекав на екскурсію понад три години та змерз.

На Прикарпатті чоловіку відмовили в екскурсії на ТЕС, що сильно його обурило. Він вирішив помститися та "замінував" об'єкт. Тепер чоловіку, який приїхав в Івано-Франківську область з Хмельниччини, загрожує до 6 років тюрми.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції.

Так, 7 листопада на сайті ТЕС Івано-Франківської області з'явилося повідомлення про мінування об’єкту критичної інфраструктури. Вибухотехніки перевірили усі приміщення та прилеглу до об'єкта територію, проте ніякої вибухівки не знайшли.

Кіберполіція виявила, хто причетний до "мінування" ТЕС. Виявилося, що фейкове повідомлення розмістив 31-річний мешканець Хмельницької області, який у 2015 році вже притягувався до відповідальності за псевдомінування.

Читайте такожКиянин "замінував" будинок через поганий настрій та бажання розважитися (фото)"Чоловік разом з родичем, який надає послуги вантажних перевезень на ТЕС, хотів потрапити на екскурсію. Зі слів фігуранта на екскурсію його не пустили, він простояв більше 3-х годин та замерз. Цей факт його обурив і через тиждень він вирішив повідомити про замінування об’єкту", - повідомили у прес-службі.

Поліція відкрила кримінальне провадження, чоловіку загрожує від 2 до 6 років тюрми.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що хлопець замінував одяг коханої, щоб домогтися взаємності. Тепер у дівчини зламана кисть і немає трьох пальців.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко