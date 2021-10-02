Тепер у дівчини зламана кисть і немає трьох пальців.

Росіянин встановив саморобний вибуховий пристрій в кишені дівчини, яка йому сподобалася, щоб привернути її увагу та домогтися взаємності.

Як повідомляє інтернет-видання Baza, дівчина втратила три пальці.

43-річний житель Тули на ім'я Олександр закохався, проте дівчина не відповідала йому взаємністю. Тоді він вирішив нестандартно звернути на себе її увагу.

25 вересня чоловік зробив невелику бомбу - 1-3 грами у тротиловому еквіваленті - з картону, кількох батарейок, лампочки та піротехнічної речовини з петарди. Скориставшись моментом, Олександр сховав вибуховий пристрій до кишені куртки дівчини.

Читайте такожУ Києві чоловік через "хвилювання" намагався пилою перейменувати Троєщину (відео)Дівчина знайшла в кишені дивний предмет і спробувала його дістати, проте бомба вибухнула просто в руці. Вибухом коханій відірвало кілька пальців і зламало кисть.

Чоловіка затримали. Правоохоронцям він розповів, що таким чином хотів привабити дівчину, почати з нею стосунки, і нічого кращого не придумав.

Раніше житель Калінінградської області з помсти жорстоко стратив кішку коханої, а після цього на п'ять днів сховався в покинутому німецькому замку. А житель Алтаю відкусив вухо дівчині, яка від нього пішла.

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Автор: Катерина Комолова