Трактор під час руху по дамбі з'їхав у річку Черемош.

У Івано-Франківській області врятовано двох людей з трактора, що впав у річку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош. В кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли", - сказано в повідомленні.

В ДСНС зазначають, що рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики.

ДСНС розмістила відео, де видно, що течія в річці дуже сильна і трактор пішов під воду, а на поверхні залишилася лише частина обладнання, до якого кріпиться ковш. Саме там чоловіки чекали рятувальників.

Погодні умови в Україні

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, перші зимові вихідні в Україні принесуть нам контрастну погоду з розкидом температур, опадами та сильним вітром.

Вона зазначала, що сьогодні, в суботу 2 грудня, ймовірні опади на заході, у центральних областях та на сході.

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