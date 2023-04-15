Через місто Хотин організовано об'їзд у зв'язку з перекриттям траси.

У Чернівецькій області на трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Патрульна поліція України в Telegram. Зокрема, на автодорозі Н-03 Житомир — Чернівці (поблизу готельно-ресторанного комплексу "Чотири Корчми") у Чернівецькій області відбулася ДТП.

"У зв’язку з цим рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекритий", - йдеться у повідомленні.

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У поліції зазначили, що організовано об’їзд через автошлях Т 2610 (через місто Хотин).

Інші ДТП в Україні

В Україні часто стаються ДТП. Так, одна з масштабнх аварій сталася 7 квітня на трасі Київ-Чоп. Через що було перекрито рух транспорту.

А нещодавно в аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович. Про загибель екс-нардепа розповів громадський діяч, депутат Ради двох скликань Олександр Доній.

А у Молдові внаслідок аварії, в яку потрапив автобус, постраждали п’ятеро громадян України.

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