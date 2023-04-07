ДТП сталася поблизу села Вереси, через що рух об'їзною дорогою Житомира перекрили.

На трасі Київ - Чоп сталася масштабна ДТП, через що рух транспорту об'їзною дорогою Житомира перекритий в обох напрямках. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою без потерпілих, що сталась на автодорозі Київ - Чоп (об'їзна дорога Житомира), поблизу села Вереси, Житомирської області, рух транспорту в обох напрямках перекритий", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що наразі рух організовано через Житомир, регулювання забезпечують патрульні.

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"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - зауважили у відомстві.

Смертельна ДТП з колишнім нардепом Стретовичем - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в аварії загинув колишній нардеп Володимир Стретович.

Про загибель екс-нардепа розказв. громадський діяч, депутат ВРУ двох скликань Олександр Доній. Але ніяких подробиць Доній не повідомив.

Згодом інформацію про загибель Стретовича підтвердив народний депутат чотирьох скликань Михайло Поживанов. Він зазначив, що трагічна ДТП сталася вчора, 6 квітня.

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