Чоловікові вже повідомили про підозру.

В одному з розважальних комплексів у Рівненській області згвалтували дівчинку-підлітка. підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

За даними правоохоронців, 12 вересня в нічний час на території одного з розважальних комплексів району чоловік вступив в статевий акт з дівчиною-підлітком. У поліцію звернулася мати постраждалої.

Читайте такожБатько дозволяв 9-річній доньці займатися сексом, дивитися порно і залишав з ймовірним педофілом"За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження за фактом вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних з вагінальним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України) повідомлено про підозру жителю Рівненського району", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Як раніше повідомляв УНІАН, чоловік у Херсонській області зґвалтував онуку своєї співмешканки. Правоохоронці його затримали, коли він був у машині з постраждалою.

Автор: Анастасія Горбачова