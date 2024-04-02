Жінка створили чат-бот, через який збирала таку інфомацію від інших громадян.

На Волині суд призначив покарання жінці, яка допомагала ухилянтам, публікуючи у своєму Telegram-каналі місця видачі повісток. Відповідний вирок опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що жінка створила чат-бот в Telegram, через який збирала від громадян інформацію про місця видачі повісток у Волинській області. Зібрану інформацію вона публікувала у своєму Telegram-каналі.

Як випливає з матеріалів справи, цією діяльністю жінка займалася принаймні з квітня і до грудня 2023 року. Вже у січні поточного року жінка перейменувала свій канал на "Волинь погода".

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Суд дійшов висновку, що інформування громадян про місця видачі повісток перешкоджає проведенню законних мобілізаційних заходів. Жінка визнала свою провину, тож отримала м’який вирок – 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним строком у два роки.

Інші кримінальні новини на тему мобілізації

Як писав УНІАН, у Хмельницькій області кілька жінок напали на автомобіль, де були працівники обласного центру комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу було пошкоджено службовий автомобіль ТЦК.

Також ми розповідали, що у Львівській області чоловік відмовився мобілізуватись через релігію. Суд дійшов висновку, що чоловік скоїв кримінальний злочин.

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