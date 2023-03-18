Під час перевірки документів аферу викрили.

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили 20-річного молодика, який вдавав із себе багатодітного батька.

Як повідомляють у прес-службі ДПСУ, під час перетину кордону 20-річний житель Закарпаття надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей. Однак після перевірки документів з’ясуваоося, що одне із свідоцтв, згідно якого закарпатець нібито став батьком ще у 15 років, належить дитині його товариша, який, до того ж, є його повним тезкою.

"Відтак, українцю відмовили у перетині кордону, а про виявлення в його діях ознак злочину, передбаченого ст. 357 КК України "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження" прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області", - йдеться у повідомленні.

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Ухилянти тікають за кордон: останні новини

Що тільки не придумають ухилянти для того, щоб втекти за кордон. Нещодавно в Одеській області четверо чоловіків призовного віку намагалися виїхати до Молдови. Жителі Сумщини, Донеччини та міста Кропивницький планували виїхати з країни на таксі.

У січні на кордоні з Угорщиною затримали чоловіка, який намагався втекти з країни, вдаючи із себе жінку.

Раніше незаконно перетнути кордон із Молдовою намагався житель Запорізької області. Проте чоловік впав у триметрову пастку, тож йому довелося кликати прикордонників на допомогу.

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