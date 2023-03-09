Вони хотіли уникнути призову на військову службу, кажуть прикордонники.

На Одещині затримали чотирьох чоловіків призовного віку, які на таксі намагалися потрапити до Молдови.

Про це УНІАН повідомили в Держприкордонслужбі. Як зазначається, на околиці с. Розівка прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль, яким їхав 36-річний громадянин України. В автівці, окрім водія, перебувало четверо чоловіків призовного віку – жителі Сумщини, Донеччини та міста Кропивницький.

З’ясувалося, що вони планували виїхати за кордон, аби уникнути призову на військову службу. Для цього через рекламне оголошення у мережі Інтернет чоловіки зв’язалися з жителем прикордоння та попросили про "допомогу". За свої послуги чоловік забажав близько 4 тис. дол.

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"Після прибуття до Одеси, вони отримали інструкцію, як дістатися до міста Подільськ, де мали сісти в таксі та доїхати до кордону", - йдеться у повідомленні.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Наразі до Нацполіції скеровано повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу).

Спроби незаконно виїхати з країни

Нещодавно прикорднники розповіли, що з початку повномасштабної війни затримали понад 11 тисяч порушників перетину кордону. Ще понад 4 тисячі людей зупинили під час спроби виїхати за підробленими документами або у інший спосіб.

Майже рік тому у Румунію намагався виїхати 30-річний киянин - для цього він спробував видати себе за жінку. А нещоднавно прикордонники затримали групу чоловіків, які хотіли втекти на надувному матраці.

Нещодавно у парламенті з'явилися два законопроекти, які пропонують відкрити кордони для деяких чоловіків.

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