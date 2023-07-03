Винним визнали батька, який неналежно стежив за дітьми. Його оштрафували.

На Закарпатті 3-річна дівчинка жорстоко вбила свою молодшу сестру. Загиблій ще не виповнився рік.

Як повідомляє Zaxid.Net з посиланням на постанову Хустського районного суду Закарпатської області, яку винесли у червні 2023 року, моторошне вбивство трапилось 20 листопада 2022 року. Батько не доглядав за своїми дітьми: 3-річною донькою та її молодшою сестрою. У день вбивства старша дівчинка кілька разів вдарила молодшу молотком по голові, унаслідок чого та померла.

Слідчий Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області наприкінці травня 2023 року закрив кримінальне провадження за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). На батька склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

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Суддя визнала батька винним у адмінправопорушенні та призначила покарання у вигляді 850 грн штрафу. Він також має сплатити 536 грн судового збору.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Косівському районі Івано-Франківської області знайшли тіло 9 річної дівчинки, яку було оголошено в розшук. Імовірним убивцею та ґвалтівником Вероніки Богданюк називають рідного 34-річного дядька дівчинки, якого було оперативно затримано.

У червні поточного року писали, що в Сумах правоохоронець схилив неповнолітню до статевих стосунків. Пізніше стало відомо, що у злочині щодо неповнолітньої підозрюють двох слухачів Сумського центру первинної профпідготовки "Академія поліції", їх вже відраховували із закладу і звільнили з поліції.

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