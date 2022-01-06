Подія трапилася поблизу села Кобилецька Поляна.

У Закарпатській області рятувальники шукають хлопця, якого з підводою з кіньми змила у річку паводкова хвиля.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного управління ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.

За його словами, подія трапилася 5 січня поблизу села Кобилецька Поляна Рахівського району.

"Хлопця разом із кіньми паводковою хвилею змило у воду річки Крайня, що в селі Кобилецька Поляна. Його напарник – інший місцевий мешканець – вибрався з води, пішов до лісників вночі й так повідомив про подію", – уточнив начальник.

Він також додав, що зазвичай річка Крайня маленька й низька, проте зараз, через підвищення рівня води, вона розлилася й має в ширину від 60 до 100 метрів, висота сягає до півтора метра.

"До пошуків юнака залучені рятувальники. Ми будемо обходити по берегах, а коли вода спаде, то, за необхідності, залучатимемо водолазів", — повідомив Гудак.

Читайте такожУ чотирьох областях України оголосили штормове попередження: де вируватиме негода (карта)Як повідомив під час брифінгу в.о. начальника управління цивільного захисту Закарпатської ОДА Василь Переганець, паводок, що пройшов Закарпаттям 5 січня, завдав шкоди 39 населеним пунктам у п’яти районах області. Наразі підтоплені 324 дворогосподарства, 11 житлових будинків, 1 заклад охорони здоров’я, 1 освітній осередок та понад 300 сільськогосподарських угідь.

Начальник Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук уточнив, що за два дні, протягом 4 та 5 січня, в області випала майже місячна норма опадів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Закарпатті у підпільній типографії фальшували тисячі свідоцтв про вакцинацію.

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