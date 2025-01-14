Керівник ТЦК запевнив, що ці гроші він збирав на купівлю дронів для ЗСУ.

На Закарпатті чоловік, якого доставили для проходження військово-лікарської комісії, проник до кабінету начальника територіального центру комплектування, звідки викрав 27 тисяч євро, а потім втік через вікно. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"Колишній рецидивіст, який був доставлений на ВЛК, відкрив замок дверей кабінету відмичкою та непомітно проник в кабінет начальника ТЦК, звідки викрав 27 тисяч євро, а потім втік через вікно", - розповіла вона.

За її інформацією, згодом керівник ТЦК повідомив, що ці гроші він збирав на купівлю дронів для ЗСУ.

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Василевська-Смаглюк додала, що поліція оголосила втікача в розшук. В області введено план "Перехоплення".

Напад на працівників ТЦК у Харкові

У Харкові 13 січня стався конфлікт між цивільними людьми та працівниками ТЦК, які в автомобілі перевозили мобілізованих.

За даними поліції, мікроавтобусу ТЦК перегородили дорогу цивільні авто. З них вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з них був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників ТЦК та почали з ними бійку.

За даними ЗМІ, внаслідок пошкодження авто мобілізованим вдалося з нього вийти.

Поліція затримала одного із нападників на працівників ТЦК.

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