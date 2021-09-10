Обидві сторони звернулися до поліції.

У лікарні Мелітополя Запорізької області на очах у пацієнтів побилися хірург та батько, що прийшов на огляд з малим сином.

Про це повідомляє РИА Мелитополь.

Інцидент стався близько 15:00, коли лікар уже закінчував зміну.

"Під кінець роботи у кабінет зайшов чоловік з сином і дружиною. Я попередив, що у мене години прийому закінчилися, кабінет оброблений антисептиком. Тим не менше, коли батько сказав, що у хлопчика гострий біль, я його оглянув. Дитині треба було хірургічне втручання. Мене через 5 хвилин повинен був змінити інший лікар, і я сказав, що йому скриють нарив", – пояснив медик Сергій Зеваченков.

Читайте такожПобила і забрала м'яч: у Дніпрі літня жінка накинулася на дитинуОднак, за його словами, батько у відповідь розлютився й звинуватив хірурга, що той, мовляв, нетверезий. Лікаря докір прибулого обурив, оскільки він, пише видання, – хворий на цукровий діабет, через що не вживає алкоголь.

Після цього, каже медик, батько хлопця нібито на нього накинувся. У коридорі перепалка продовжилась, проте вже сам Зеваченков штовхнув кривдника.

"На виході з поліклініки, як з’ясувалося, мене очікував цей чоловік. Він схопив мене за ланцюжок і почав душити. Я став пручатися. Почалась штовханина. В результаті він пошкодив мені підборіддя, вдарив в око, зачепив голосові зв’язки", – згадує хірург.

Водночас сам батько дитини стверджує, що першим конфлікт спровокував лікар. Він нібито зайшов з хворою дитиною у кабінет і відчув запах перегару, після чого почав просити викликати іншого фахівця й вийшов у коридор.

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"Через секунду вилетів цей лікар й одразу ж вдарив чоловіка двічі ногою у живіт! Усі були шоковані, діти плакали… Деякі це все почали знімати на телефон. Мій син жахливо рознервувався і, щоби не травмувати його психіку, чоловік не став захищатися, а повів дитину до машини", – додала матір малого пацієнта.

За словами жінки, медик наздогнав їх на вулиці й вдарив її чоловіка у живіт та голову.

Обидві сторони звернулися до поліції.

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Автор: Віолетта Орлова