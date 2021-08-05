Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків, що становило небезпеку для місцевих жителів.

На Житомирщині Служба безпеки України викрила "чорних копачів", які вилучали тротил з авіабомб та артилерійських снарядів часів Другої світової війни з метою незаконного продажу.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці виявили у ділків майже 15 кг вибухової речовини.

Зазначається, що підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області.

"Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Бердичівського району. Боєприпаси вони збирали на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди ділки самостійно розкривали, порушуючи правила відповідної безпеки. За оперативними даними, вилучену з боєприпасів вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці, серед іншого, виявили дві ємності із заготовленим тротилом, 37 авіаційних бомб різного калібру та артилерійський порох. Вилучені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Автор: Світлана Макринська