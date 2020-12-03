У місті Малин Житомирської області в гуртожитку професійного ліцею сталася пожежа.
Про це УНІАН розповів голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.
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«Пожежа сталася увечері, 2 грудня. Хочу одразу повідомити, що усі 83 учні живі та неушкоджені. Загоряння сталося на п'ятому поверсі у кімнаті пенсіонера, колишнього працівника ліцею, який проживав у гуртожитку понад 20 років. На жаль, вогнеборцям не вдалося його врятувати», – зазначив чиновник.
До прибуття рятувальників усі діти були евакуйовані з приміщення.
«На час ліквідації пожежі учнів розмістили в приміщенні Малинського ліцею під опікою викладачів та психологів», - повідомив голова ОДА Віталій Бунечко.
На місці працюють рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група Нацполіції. Управління освіти та науки Житомирської ОДА за фактом пожежі розпочинає службове розслідування.
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