Загинув працівник ліцею, який проживав у гуртожитку понад 20 років.

У місті Малин Житомирської області в гуртожитку професійного ліцею сталася пожежа.

Про це УНІАН розповів голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

Читайте такожУ Марганці двоє маленьких дітей загинули під час страшної пожежі в житловому будинку

«Пожежа сталася увечері, 2 грудня. Хочу одразу повідомити, що усі 83 учні живі та неушкоджені. Загоряння сталося на п'ятому поверсі у кімнаті пенсіонера, колишнього працівника ліцею, який проживав у гуртожитку понад 20 років. На жаль, вогнеборцям не вдалося його врятувати», – зазначив чиновник.

До прибуття рятувальників усі діти були евакуйовані з приміщення.

«На час ліквідації пожежі учнів розмістили в приміщенні Малинського ліцею під опікою викладачів та психологів», - повідомив голова ОДА Віталій Бунечко.

На місці працюють рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група Нацполіції. Управління освіти та науки Житомирської ОДА за фактом пожежі розпочинає службове розслідування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан