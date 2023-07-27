З тяжкими травмами він в одній із лікарень столиці.

Нацгвардієць, якого збив на блокпосту у Києві 25 липня 23-річний водій легкового автомобіля, перебуває в реанімаційному відділенні.

Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович на брифінгу. Він зазначив, що Нацгвардія втрачає військовослужбовців не тільки у районах ведення бойових дій.

При цьому нагадав, що 25 липня близько опівночі у Києві 23-річний водій легкового автомобіля на великій швидкості збив двох нацгвардійців, які виконували службово-бойові завдання на блокпосту поблизу станції метро "Святошин", та протаранив два автомобілі.

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"Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав тяжкі травми та нині перебуває в реанімаційному відділенні в одній із лікарень Києва", - повідомив Уршалович.

ДТП на блокпосту у Києві

Як повідомляв УНІАН, 25 липня на Берестейському проспекті у столиці водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на військовослужбовців Національної гвардії, які несли службу на блокпосту.

Водія взято під варту на два місяці без права внесення застави. За попередньою інформацією, під час ДТП він був тверезий.

Водію автомобіля Volkswagen оголошено підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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