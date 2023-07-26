Водія легковика, який скоїв смертельну ДТП на блокпосту у Києві 25 липня, взято під варту на два місяці без права внесення застави. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.
"За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року, вчинив смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що запобіжний захід обрано Шевченківським районним судом м. Києва.
Смертельна ДТП на блокпосту у Києві - що відомо
25 липня на Берестейському проспекті у столиці водій автомобіля Volkswagen в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Національної гвардії, які несли службу на блокпосту. Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер, а інший - госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець.
Водія затримали на місці. Попередньо, він був тверезий.
25 липня чоловік отримав підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Водію авто загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.