Зловмисником виявився 33-річний чоловік, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

У Вишгороді (знаходиться під Києвом) затримано озброєного водія-"мажора", який намагався втекти від правоохоронців та відкривав вогонь у їхній бік.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, під час патрулювання міста Вишгород працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль "Audi", водій якого хаотично рухався дорогою.

"У відповідь чоловік дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в'їхав у шлагбаум і спробував втекти. На вимогу поліцейських зупинитися чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських. За сорок хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

При цьому під час освідування було встановлено, що 33-річний чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше він також притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Як з’ясували правоохоронці, правопорушник здійснював постріли з пристрою для відстрілу гумових куль.

З місця події вилучено зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.

Автомобіль вилучено та доставлено на спеціальний майданчик для тимчасового затримання транспортних засобів.

Поліція затримала 33-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше у Києві стався подібний інцидент – правоохоронці ганялися за водієм на автомобілі BMW. У ніч на 12 вересня на бульварі Лесі Українки водій на іномарці виїхав на смугу, призначену для громадського транспорту, його вирішили зупинити правоохоронці, але чоловік вирішив утікати.

Тікаючи від копів, чоловік на великій швидкості налетіла відразу на трьох лежачих поліцейських, й авто ледь "не загубило" колесо. Пізніше правоохоронцям вдалося зупинити машину – вона доїхала до Дружби Народів. За кермом авто знаходився чоловік, 1996 року народження.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк