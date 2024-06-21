Він зауважує, що кожен громадянин має відповідати перед законом.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, говорячи про напад на військовослужбовця у Дніпрі, зазначив, що причетні до злочину мають бути покарані.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо подій у Дніпрі, де група людей у балаклавах напала на колишнього бійця спеціального підрозділу "Kraken", і що начебто ці люди могли бути з охорони народного депутата України Миколи Тищенка.

"По-перше, неважливо, що це за люди. У нас кожен громадянин має відповідати перед законом", - підкреслив Клименко.

Він нагадав, що напередодні було порушено два кримінальні провадження – нанесення легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі.

"Тому всі, хто причетний до скоєння цього злочину, мають понести відповідне і заслужене покарання", - сказав міністр.

Також на запитання щодо того, в якому стані доброволець, Клименко зазначив: "В нормальному поки стані".

Конфлікт за участі військового у Дніпрі – що відомо

Вдень 20 червня у Дніпрі група чоловіків у формі та балаклавах напала на добровольця та колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра "Сина" Павлова.

Увечері того ж дня поліція Дніпропетровської області підтвердила факт нападу та нанесення тілесних ушкоджень 33-річному чоловікові. Згодом спецпідрозділ "Kraken" повідомив, що чоловік, на якого напали в Дніпрі, є їхнім колишнім військовослужбовцем.

У Telegram-каналах почали поширювати відео, на якому видно, як група людей у камуфляжі оточила чоловіка у цивільному та скрутила його. Тим часом один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка в цивільному та нібито вдарив його.

Також у місцевих Telegram-каналах пишуть, що невідомі люди можуть бути охороною Тищенка, який перебував у Дніпрі. Водночас сам Тищенко на своїй Facebook-сторінці заявив, що чоловік нібито напав на поліцейських під час обшуків "шахрайських ботоферм".

У Національній поліції повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі тривають слідчі дії для ідентифікації всіх причетних.

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