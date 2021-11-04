Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

За фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської лаври розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській.

В цей час на місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника ЗМІ.

Читайте такожВ Україні вперше вилучили автівку у водія-боржника (фото)"Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Що сталося

Ченець монастиря в Києво-Печерській лаврі напав на журналіста "Магнолія-TВ" під час ведення стріму з ліквідації пожежі у художніх майстернях на території лаври у четвер, 4 листопада.

Знімальна група телекомпанії приїхала на зйомку ліквідації пожежі на території лаври. До журналістів підійшла група ченців разом зі своїм настоятелем Павлом і почала вимагати припинити зйомку.

При цьому настоятель Павло дав вказівку одному з ченців забрати телефон у журналіста Олександра Терещенка.

Після суперечок і вмовлянь телефон врешті повернули репортеру.

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Автор: Наталія Хаджі