В результаті побиття пасажир отримав розсічення перенісся.

В Одесі водій маршрутки побив пасажира, який розрахувався за проїзд дріб’язком.

Читайте такожУ Києві після свят може подорожчати проїзд у маршрутках: скільки доведеться платитиПро це потерпілий повідомив у Єдиний центр звернень громадян Одеської міської ради.

За його словами, інцидент стався 15 грудня.

Як зазначає потерпілий, він пересувався в автобусі маршруту №214. Приблизно о 07:30 на вул. Декабристів він заплатив за проїзд і вийшов з маршрутки. Після чого водій напав на чоловіка і побив.

«Водій вибіг і напав зі спини через розрахунок за проїзд копійками. Розсічення перенісся, порваний одяг. ВН 8665 (номер автобуса - УНІАН)», - сказано в повідомленні.

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Автор: Лариса Козова