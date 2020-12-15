В Одесі водій маршрутки побив пасажира, який розрахувався за проїзд дріб’язком.
Читайте такожУ Києві після свят може подорожчати проїзд у маршрутках: скільки доведеться платитиПро це потерпілий повідомив у Єдиний центр звернень громадян Одеської міської ради.
За його словами, інцидент стався 15 грудня.
Як зазначає потерпілий, він пересувався в автобусі маршруту №214. Приблизно о 07:30 на вул. Декабристів він заплатив за проїзд і вийшов з маршрутки. Після чого водій напав на чоловіка і побив.
«Водій вибіг і напав зі спини через розрахунок за проїзд копійками. Розсічення перенісся, порваний одяг. ВН 8665 (номер автобуса - УНІАН)», - сказано в повідомленні.
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