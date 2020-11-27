У Миколаєві поліція затримала групу таксистів-закладників.
Читайте такожСБУ: завдяки активній співпраці з ТІС, в 2020 році затримано великі партії наркотиків з Латинської АмерикиПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Чоловіки займалися наркобізнесом, а тих, хто їм заважав - карали.
Напередодні в поліцію звернулося двоє постраждалих від подібних злочинів: на них напали, обстріляли, вивезли за місто, вимагали гроші, а потім кинули пораненими на дорозі.
Поліцейські кривдників знайшли: це троє таксистів від 20 до 30 років. Через соцмережу молоді люди знаходили клієнтів для наркотиків, розвозили їх по місту і розкладали закладки.
Затримані пояснили, що обстріляли потерпілих через те, що ті забирали закладки перш ніж це робили клієнти. Тепер за наркоторгівлю їм загрожує до 15 років ув'язнення.
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