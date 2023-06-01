Хлопчик був єдиним, кого не повідомили про дату та час свята.

У львівській школі Марії Покрови розгорівся скандал через свято останнього дзвоника. На святкову лінійку запросили усіх, крім хлопчика з інвалідністю.

Про обурливу ситуацію розповіла мама учня Галина Амеліна у Facebook. За її словами, на святкуванні були усі учні, крім її сина.

"Усі діти, батьки педагоги святкують і радіють, залучені у концерт, прийшли у нарядних вишиванках... Але є одна дитина, для якої нема місця у загальній радості. Мій син. Моя дитина, яку не повідомили про святкування. Не запросили і не чекали", - обурилася мама.

Галина зауважила, що все ж приїхала із сином Тимуром на свято, але їх там не чекали. Дитина не розуміла, "чому йому, учневі державної школи, на цьому святі нема місця".

Мама наголосила, що хлопчика не запрошували на жодне свято з початку навчального року. Крім того, його ігнорували при організації екскурсій та виступів.

"Ми так само не були запрошені у музеї, в кінотеатр, на свято вишиванки, і зовсім випадково приїхали в школу, коли усі діти були запрошені на зустріч з рятувальниками. Жоден педагог чи керівник не повідомили про свято останнього дзвоника. Я особисто телефонувала в неділю, щоб дізнатись про завершення навчального року. Сказали - "в середу", без натяку на святкування, без повідомлення про час, формат. Жодного слова", - розповіла Галина.

Жінка переконана, що її сина примушують піти зі школи. Ба більше, раніше керівництву школи це вже вдавалося. Дітей з інвалідністю у цій школі цькують не вперше, але завжди безкарно. Ще більш цікаво те, що школою керує священнослужитель греко-католицької єпархії отець Мостовий.

Мама публічно звернулася до відповідних державних установ із заявою про булінг та цькування дитини з інвалідністю у львівській школі Марії Покрови для глухих дітей.

"Коли хтось одягає рясу і цькує дитину з інвалідністю, відмежовуючи її від суспільства, це повинно бути покарано", - переконана Галина.

Булінг в Україні

На жаль, випадки булінгу в Україні не вщухають. Іноді до злочинів стосовно дітей причетні навіть вчителі.

Відзначимо, що згідно з поточним законодавством, діти, які цькують інших, не несуть за це жодної кримінальної відповідальності до 16 років. За це передбачені лише примусові заходи виховного характеру (для дітей від 11 до 16 років).

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