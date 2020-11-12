За ситуацією спостерігала завідувач дитсадка, проте ніяких заходів, аби припинити насильство, вона не зробила.

У селі Бузова Полтавської області вихователька дитячого садка довела трирічного хлопчика до сліз, одягаючи йому штани перед прогулянкою.

Про це написала мама дитини в соцмережі.

"Оце впертий, а! Завтра у мене будеш сидіти цілий день без штанів, одягатися!"- грізно каже вихователька на відео.

"Це просто жах, що діється в саду на Великій Бузовій! Яке там ставлення до моєї дитини! Моїй дитині 3 роки виповнилося 1 місяць тому. Вона ще не може самостійно взуватися і одягатися, але такі методи "вихователя" неприпустимі", - написала Галина Іващенко.

За її словами, за ситуацією спостерігала завідувач дитсадка, проте ніяких заходів вона не вжила.

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У коментарях до посту користувачі соцмережі розділилися в думках:

"У 3 роки дитина повинна вміти сама одягати штани. Я не бачу тут нічого страшного...

Що поганого зробила вихователька? Вона ще досить стримано витримує капризи хлопчика.

Це страшно і не вкладається в голові? Дуже багато питань виникає: хто знімав таке відео, і з якою метою це робилося? Чому присутні дорослі люди не стали на захист дитини, а вели відеозйомку?

Ну так, а потім діти в садок не хочуть ходити - ридають. Немає розуму спілкуватися з дітьми - звільніть робоче місце! Жах..."

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Автор: Денис Прядко