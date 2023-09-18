Наразі справою займається поліція.

В Ужгороді на площі Петефі невідомі побили чоловіка і залишили на дорозі.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, пʼяний чоловік із кількома молодиками не поділили таксі. Чоловік напідпитку сів в авто, яке викликав не він.

"Після чого біля автівки йому нанесли кілька ударів, зокрема у голову, після чого його покинули прямо на дорозі без свідомості й поїхали. Наразі справою займається поліція. Швидка приїхала через 6 хвилин після виклику", - повідомив він.

Допис у соцмережі Фейсбук про подію зробив очевидець Крістіан Сабов. Відомо, що подія відбулась на площі Петефі у ніч із 16 на 17 вересня близько 01:00.

Інциденти з побиттям в Україні

У Рівненській області вчитель на уроці побив учня. Фізичне покарання вийшло за усі рамки, коли педагог повалив дитину на підлогу та почав бити ногами. Відео побиття опублікував Instagram-паблік Типове Березне. Зазначається, що "герой" відео - вчитель фізкультури у Хотинській філії. Заступник директора філії Валентина Дудар повідомила, що інцидент стався 14 вересня на перерві між заняттями.

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