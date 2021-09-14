Смертельна аварія в Хмельницькій області сталася у понеділок пізно ввечері.

У Хмельницькій області зіткнулися два автомобілі ВАЗ, внаслідок ДТП троє осіб загинули, ще трьох з травмами доправили до лікарні.

ДТП на Хмельниччині трапилося у понеділок, 13 вересня, близько 22:55 на трасі "Житомир – Чернівці" поблизу села Слобідка-Рахнівська Кам’янець-Подільського району, повідомив сектор комунікації Головного управління Національної поліції у регіоні.

На трасі зіткнулись автомобілі "ВАЗ 21061" під керуванням 25-річного жителя села Рахнівка та "ВАЗ 2105", за кермом якого перебував 45-річний житель с. Гринчук.

Читайте такожУ Дніпрі п'яний водій зіткнувся з автівкою та наїхав на двох пішоходівВнаслідок ДТП обидва водії, а також 43-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ 2105", жителька Одеси, від отриманих травм загинули на місці.

"Ще троє пасажирів з автомобіля "ВАЗ 2105" – двоє 46-річних чоловіків та 11-річний хлопчик, син загиблої, – отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні", – йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу. Обставини аварії встановлюються.

Раніше стало відомо, що у Сумській області в селищі міського типу Миколаївка зіткнулися легкове авто та вантажівка. В результаті ДТП, зокрема, постраждали троє неповнолітніх. Одна дитина потрапила до реанімації. Діти їхали в легковику.

Автор: Світлана Макринська