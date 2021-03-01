Що робила дівчина посеред дороги та хто вона - невідомо.

У понеділок, 1 березня, у Виноградові на Закарпатті очевидці помітили напівоголену дівчину, яка серед білого дня йшла посеред дороги босяком.

Фотографію активно обговорюють в Facebook-групі "Виноградів сьогодні — місцеві дискусії, події, ракурси (Валіція)".

Там згадали, що дівчину бачили ближче до обіду на вулиці Комунальній.

"Бачила її сьогодні на Вакарова, йшла майже посередині вулиці, всім посміхалася, виглядала п'яною", - написала Світлана Крьока.

"Боже, люди добрі, не насміхайтеся, а зробіть по-людськи - викличте поліцію або самі поговоріть, щоб з нею не було", - прокоментувала Юлія Михайлівна.

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"Важливо не зупинитися. І ще більш важливо - допомогти, щоб там не було. Бути байдужими - ні", - підкреслив Омелян Лиховід.

"Я думаю, якби з нею щось сталося, то сама б шукала допомогу, або ховалася б, а не йшла головною дорогою. Була п'яна..."- припускає Ганка Делі.

"Чому не зупинилися і не допомогли, хто це бачив", - додала Діана Мокар.

У прес-службі поліції Закарпатської області ТСН.uа повідомили, що до правоохоронців жодних звернень щодо цього інциденту не надходило.

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Автор: Денис Прядко