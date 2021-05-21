Місце стрілянини в Києві / скріншот
У Києві на вулиці Верховинній вночі сталася стрілянина: хлопцеві прострелили ногу.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Того, хто стріляв, "скрутили" і затримали. На місце прибули поліція і медики. Постраждалого госпіталізували до лікарні. За словами автора відео, поранений перебував у свідомості.
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