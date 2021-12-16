Потерпілий не ночував удома через постійний тиск та погрози.

У Тернополі до 150-ти годин громадських робіт засудили жінку за домашнє насильство над колишнім чоловіком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухвалі Тернопільського міськрайонного суду, опублікованій 13 грудня.

В ній зазначається, що підсудна у період з 24 листопада 2019 року до 24 травня 2020 року систематично вчиняла психологічне та фізичне насильство над тепер вже колишнім своїм чоловіком, ображала його нецензурними словами, погрожувала фізичною розправою, зокрема, поламати йому руки та ноги, чинила моральний та психологічний тиск. Щоразу чоловік викликав поліцію для складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Читайте такожПоскаржитися на домашнє насильство тепер можна онлайн: як це зробитиТакі дії, як йшлося в судовому позові, завдали шкоди психічному і фізичному здоров’ю чоловіка, погіршили його якість життя.

Потерпілий вимагав стягнути з колишньої дружини 10 тис. грн моральної шкоди.

Під час судових дебатів підсудна повністю визнала свою вину, покаялася у вчиненому, а свої дії пояснила неприязними відносинами із колишнім чоловіком. Водночас розмір моральної компенсації вона вважала необґрунтованим.

У ході досудового розслідування було зібрано покази свідків, які доводили винуватість підозрюваної у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1КК України.

Сусіди підтвердили у суді, що дружина заявника систематично вживала алкоголь, після чого у сім’ї відбувалися конфлікти. Як наслідок, сусіду доводилося приймати на нічліг потерпілого, іноді через психологічне насильство чоловік змушений був покидати квартиру і перечікувати на вулиці, доки дружина вгамує свій гнів.

З 2020 року жінці заборонялося контактувати з потерпілим, однак вона це систематично порушувала.

Встановлено, що відповідачка не була раніше судимою, на обліку в лікаря психіатра чи нарколога не перебуває. До обставин, які пом`якшують покарання, суд також відніс повне визнання обвинуваченою своєї вини та щире каяття у вчиненому.

Відтак суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України, та призначив їй покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

Цивільний позов потерпілого про стягнення моральної шкоди в сумі 10 тис. грн задоволено частково. Суд постановив стягнути на користь потерпілого лише 3 тис. грн.

Нагадаємо, за даними міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, з початку 2021 року до Національної поліції України надійшло 267 тисяч заяв про домашнє насильство, що на 53% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор: Григорій Бондар