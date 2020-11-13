Постраждала фельдшер, вона перебуває у лікарні.

У Черкасах 17-річний юнак скоїв напад на медиків бригади швидкої допомоги після того, як йому відмовили у госпіталізації.

Про це повідомляється на сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги у Facebook.

В установі розповідають, що, викликаючи медиків, хлопець скаржився на біль у серці і попередив, що за день до цього мав ураження струмом від електрошокера.

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"Молодика, який в свій час в Черкасах здійснив геройський вчинок, врятувавши життя іншої людини, медики швидкої знають добре. Бо він часто викликає фахівців екстренки як не до своєї бабусі, так на свої скарги. Неодноразово медики надавали хлопцю допомогу, коли той перебував у стані, який потребував спеціалізованої допомоги. Зазвичай після кожного звернення на швидку або інші служби від ''героя'' сиплеться купа скарг та дзвінків стосовно дій фахівців служб на всі можливі урядові лінії, Кабінет Міністрів, Адміністрацію Президента тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виклику 21-річна фельдшерка зробила ЕКГ та виміряла тиск пацієнту. Ці процедури той супроводжував нецензурною лексикою. Коли виявилося, що його скарги не підтверджуються, медик пояснила пацієнту відсутність причин для госпіталізації.

"Він почав сперечатися з медиком та бабусею, розкидаючи всі речі, які потрапляли під руку. Вхідні двері були зачинені, фельдшер не могла вийти. Коли ж хлопець почав кулаками трощити все та витягнув електрошокер, молода дівчина насправді злякалася. Він ударив бабусю, на фельдшерку прийшовся удар електрошокером. До того ж обіцяв ще вийти ''убити водія швидкої та розтрощити й автомобіль'', - розповідають у медустанові.

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На місце викликали поліцію та держохорону. В цей час зловмисник вибіг з квартири. "Бригада чекала допомоги в автомобілі швидкої, поки неадекватний пацієнт ховався за гаражами. За 10 хвилин він сам підійшов до служби охорони і почав розказувати, що він ''просто хотів налякати'', - йдеться у повідомленні.

Постраждала фельдшер перебуває у кардіології черкаської лікарні. У неї діагностували порушення серцевого ритму, підняття тиску, а під час зняття ЕКГ вона втратила свідомість. Наслідки ураження електрострумом вона може відчувати ще кілька днів.

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Автор: Юрій Годован