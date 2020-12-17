Наразі знеструмленими залишаються 22 населені пункти з 205. Проведення ремонтних робіт ускладнюють ожеледиця, злам опор та значні пориви ліній електропостачання.

На Чернігівщині усі бригади «Чернігівобленерго» працюють четверту добу поспіль, відновлюючи електропостачання у постраждалих від негоди населених пунктах.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар компанії Анна Юдіна.

За її інформацією, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації зараз залучено 66 бригад електриків. Робота ускладнена погодними умовами, через що відновлення постачання електроенергії відбувається нешвидко.

«Коливання температури від +2 до -2 градусів у поєднанні з високою відносною вологістю повітря тільки збільшує наростання льодяного покриву на електрообладнанні та деревах. Через це, пошкодження носять вже не локальний характер, а призводять до обриву проводів та зламу опор на ділянках довжиною десятки, а подекуди й сотні метрів. У зв'язку з цим, лінії доводиться включати частково, відновлюючи ділянку за ділянкою», - розповіли у прес-службі компанії.

У постраждалих від негоди населених пунктах зламано до 50 електроопор.

Юдіна уточнила, що десятки бригад з Чернігова, Козельця, Михайло-Коцюбинська, Городні, Ріпок, Ніжина, Носівки та інших дільниць «Чернігівобленерго» вже четверту добу перебувають у відрядженні.

Читайте такожСнігопад та ожеледь: на Чернігівщині стихія повалила понад 200 дерев (фото)«Виснажених працівників постійно замінюють новими, щоб не допускати зупинки роботи», - зауважила вона.

Станом на ранок 17 грудня частково відключеними залишаються 12 ліній 10 кВ, знеструмлено 22 населені пункти.

Найскладнішою в компанії називають ситуацію в Ічнянській громаді. Водночас ще жителів 14 територіальних громад попередили про незручності від ліквідації наслідків аномальної ситуації з обмерзанням ліній електропередач.

Наразі в Ічні електропостачання є, але з перебоями. Третю добу немає електроенергії в окремих селах Сосницької громади, хоча в офіційних зведеннях про це не йдеться. Через відсутність електрики місцеві жителі не мають можливості користуватися телефонним зв'язком.

Крім цього, дорожні служби та представники місцевої влади у Новогород-Сіверському районі прибрали понад 200 дерев, які створювали перешкоди для руху транспорту.

Негода на Чернігівщині: що відомо

14 грудня в Чернігівській області внаслідок опадів у вигляді крижаного дощу та снігу було знеструмлено 205 населених пунктів.

У Новгород-Сіверському районі внаслідок заледеніння та снігопаду впали понад 200 дерев.

Станом на ранок 17 грудня знеструмленими залишалися 22 населених пункти.

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Автор: Ірина Синельник