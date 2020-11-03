Винуватець ДТП перебуває у лікарні / фото УНІАН

У Чернівцях правоохоронці знайшли пакетик із канабісом у салоні автомобіля Renault, який учора зніс ворота і врізався у будівлю центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Читайте такожУ Чернівцях автомобіль протаранив ворота і стіну університету імені Федьковича (фото, відео)Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

За інформацією правоохоронців, у автомобілі 32-річного чернівчанина, який спричинив автопригоду, знайшли пакетик із канабісом. Як зауважили у прес-службі, наразі результати алкогольної та наркологічної експертизи водія ще невідомі.

На даний час водій перебуває у лікарні з розривом селезінки.

Також у поліції зауважили, що наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Автопригода на території університету у Чернівцях: що відомо

  • Ввечері 2 листопада у Чернівцях водій легкового автомобіля Renault на шаленій швидкості протаранив ворота центрального корпусу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, проїхався по його території та допустив лобове зіткнення зі стіною будівлі вишу.

  • Винуватцем ДТП виявився 32-річний житель Чернівців. Його госпіталізували з попереднім діагнозом «розрив селезінки».

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Автор: Микола Кобилюк