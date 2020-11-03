У поліції зазначили, що результати алко- та наркоекспертизи водія ще невідомі.

У Чернівцях правоохоронці знайшли пакетик із канабісом у салоні автомобіля Renault, який учора зніс ворота і врізався у будівлю центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Читайте такожУ Чернівцях автомобіль протаранив ворота і стіну університету імені Федьковича (фото, відео)Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

За інформацією правоохоронців, у автомобілі 32-річного чернівчанина, який спричинив автопригоду, знайшли пакетик із канабісом. Як зауважили у прес-службі, наразі результати алкогольної та наркологічної експертизи водія ще невідомі.

На даний час водій перебуває у лікарні з розривом селезінки.

Також у поліції зауважили, що наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Автопригода на території університету у Чернівцях: що відомо

Ввечері 2 листопада у Чернівцях водій легкового автомобіля Renault на шаленій швидкості протаранив ворота центрального корпусу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, проїхався по його території та допустив лобове зіткнення зі стіною будівлі вишу.

Винуватцем ДТП виявився 32-річний житель Чернівців. Його госпіталізували з попереднім діагнозом «розрив селезінки».

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Автор: Микола Кобилюк