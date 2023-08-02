Чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю.

У місті Марганець Дніпропетровської області в приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух. На місці події вже працює поліція.

Як повідомили у МВС, за попередньою інформацією, невідомий чоловік підірвав боєприпас, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Інші громадяни не постраждали.

"Невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас", - уточнили деталі в МВС.

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Там додали, що на місце події негайно прибули працівники поліції. В ході перемовин з поліцейськими чоловік відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас. "У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші люди не постраждали", - уточнюється в повідомленні.

В даний час на місці події тривають слідчі дії. За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 ("захоплення заручників") та ч. 1 ст. 263 ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу.

Інциденти зі зброєю

В Україні час від часу стаються інциденти зі зброєю. Так, у Дніпрі в орендованій квартирі на проспекті Гагаріна поліцейські затримали 32-річного військовослужбовця, якого розшукували за крадіжку зброї. Затримання відбулося після шести годин перемовин поліції з військовим.

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