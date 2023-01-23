У Дніпрі в орендованій квартирі на проспекті Гагаріна поліцейські затримали 32-річного військовослужбовця, якого розшукували за крадіжку зброї.
Затримання відбулося після шести годин перемовин поліції з військовим, йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Нацполіції Дніпропетровської області.
"Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкриті три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.
Інциденти зі зброєю
На Миколаївщині затримали чоловіка, у якого в гаражному підвалі знайшли справжній арсенал. Він ховав автомат Калашникова, набої та гранати, повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Так, слідчі отримали інформацію про те, що житель міста Вознесенськ зберігає у себе вдома зброю. Під час обшуку й виявили арсенал.