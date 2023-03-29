Спочатку повідомлялося про роботу російської ППО.

Потужний вибух прогримів у середу, 29 березня, біля селища Гвардійське під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі повідомили, що від вибуху в будинках тремтіла стеля.

Населений пункт знаходиться в лісостеповому передгір'ї Криму. Біля нього знаходиться залізничний вузол Остряково, магістральної лінії Джанкой – Сімферополь, а також авіабаза.

Спочатку повідомлялося, що біля Гвардійського нібито спрацювала система ППО.

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Пізніше так званий глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито збили безпілотник, який впав у поле. В результаті інциденту ніхто не постраждав, а також не було руйнувань.

"У Сімферопольському районі збито БПЛА. Впав у поле. Жертв та руйнувань немає", - написав посіпака окупантів у своєму Telegram-каналі.

Крім того, він опублікував фото, де нібито впав безпілотник.

Вибухи в Криму - останні новини

У тимчасово окупованому Криму вже давно не спокійно. Тільки в останні кілька днів на півострові гриміли вибухи.

Так, 21 березня в Джанкої прогриміла ціла серія вибухів біля залізниці. Спочатку колаборанти заявили, що спрацювала Російська ППО росіян, яка нібито перехопила всі ворожі цілі. Пізніше в ГУР повідомили, що в Криму знищено крилаті ракети "Калібр", які доставляли залізницею.

22 березня невідомі дрони атакували Севастопольську бухту, де знаходяться бойові кораблі росіян.

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