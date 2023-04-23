Правоохоронці з’ясовують, хто причетний до злочину.

У Харкові перевіряють обставини виникнення пожежі на одній з АЗС, правоохоронці вважають її диверсією.

Про це повідомляє поліція Харківської області. "22 квітня близько 22:20 до відділу поліції №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу на одній з АЗС, розташованій в Новобаварському районі міста Харкова", - сказано у повідомленні. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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"Слідчі дії тривають. Поліція встановлює особу, причетну до скоєння злочину", - сказано в повідомленні.

Як повідомляє ДСНС у Харківській області, вчора у Харкові на вул. Баварській виникла пожежа на території АЗС. "Там горів резервуар із залишками газу на площі 50 кв.м. До місця події направили відразу 13 пожежно-рятувальних підрозділів. Завдяки їхнім оперативним діям вдалось не допустити ще більшого поширення вогню і врятувати 2 автомобілі", - сказано в повідомленні.

Як в Україні борються зі зрадниками - важлива інформація

Як повідомляв УНІАН, Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення РФ проводить розслідування в межах 1 тис. 413 кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки.

Основні зусилля зосереджені на викритті та притягненні до відповідальності зрадників, колаборантів, диверсантів, розслідуванні воєнних злочинів РФ, пошуку російського майна для передачі у власність держави, виявленні арсеналів російських боєприпасів та інше.

Серед розслідуваних справ: 1 тис. 129 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 224 кримінальних провадження за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 20 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

У результаті проведення розслідувань 610 особам повідомлено про підозру, 350 осіб оголошені в розшук, 1 тис. 734 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 309 обвинувальних актів.

У травні минулого року повідомлялося, що Генеральна прокуратура України відкрила 738 справ щодо фактів держзради.

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