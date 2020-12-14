Пожежа в Харкові / скріншот
У Харкові сталася пожежа на території лакофарбового заводу "Червоний хімік".
Про це повідомляє місцевий портал "ГородХ". У соцмережах з'явилося відео з місця події.
На кадрах видно, як з території підприємства піднімається стовп густого чорного диму, подробиці інциденту з'ясовуються.
"Я зараз їду на місце. Але можу сказати точно, що це горить не "коксохім". Пожежа сталася на території заводу "Червоний Хімік". А це зовсім інше підприємство", - повідомив помічник начальника ГУ ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.
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