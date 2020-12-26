Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

Поблизу одного з кафе міста Нова Каховка на Херсонщині між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку, внаслідок якої військовослужбовцю спричинено тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби Оперативного командування "Південь".

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, а командир військової частини почав службове розслідування.

«Черговий раз командувач військ оперативного командування «Південь» наголошує на неухильне дотримання військовослужбовцями військової дисципліни як у військовій частині, так і за її межами», – зауважують у командуванні.

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Автор: УНІАН