Поблизу одного з кафе міста Нова Каховка на Херсонщині між військовослужбовцем та цивільними особами виникла сварка, яка переросла в бійку, внаслідок якої військовослужбовцю спричинено тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.
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Про це йдеться у повідомленні прес-служби Оперативного командування "Південь".
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, а командир військової частини почав службове розслідування.
«Черговий раз командувач військ оперативного командування «Південь» наголошує на неухильне дотримання військовослужбовцями військової дисципліни як у військовій частині, так і за її межами», – зауважують у командуванні.
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