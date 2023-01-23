У понеділок, 23 січня, у Хмельницькому пролунав вибух в одній з квартир багатоповерхівки на восьмому поверсі, загинули дві особи.
Інцидент в обласному центрі трапився близько 11:00 на вул. Львівське шосе, йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області у Facebook. За попередніми відомостями, у квартирі вибухнула граната.
"…правоохоронці виявили тіло чоловіка та жінку у вкрай важкому стані. Вона померла під час надання медичної допомоги. Загиблими виявились 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна місцева жителька", - зазначається у дописі.
У поліції додали, що чоловік та жінка разом працювали на одному з підприємств міста.
Поліцейські вибухотехніки під час огляду помешкання знайшли осколки гранати, ймовірно, розірвалася ручна граната - РГД-5.
Інциденти в Україні - що повідомлялося раніше
23 січня стало відомо про серйозний інцидент у Дніпрі - в орендованій квартирі на проспекті Гагаріна після шести годин перемовин поліцейські затримали 32-річного військового, якого розшукували за крадіжку зброї.
Зловмисник перед затриманням кинув гранату в бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.