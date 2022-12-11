Вибух у столиці був в одній з багатоповерхівок, повідомили у ДСНС.

У Києві стався вибух газового балончика у багатоповерховому житловому будинку в Оболонському районі.

Вибух у столиці трапився на вул. Бережанській, про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"11 грудня о 12:29 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Бережанській, 14, що в Оболонському районі столиці", - зазначили у відомстві.

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До місця виклику відразу ж було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

За даними ДСНС, на кухні однієї із квартир на 9-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух газового балончика без послідуючого горіння.

Рятувальники перевірили помешкання. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок вибуху пошкоджено віконні рами квартири.

У ДСНС закликали громадян дотримуватись правил використання газових туристичних пальників і заборонити використання електроприладів та відкритого вогню дітям.

Вибухи туристичних газових балонів в Україні - найцікавіші новини

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня на Волині внаслідок вибуху двох туристичних газових балонів у багатоквартирному будинку постраждали двоє людей. Вибух стався у квартирі на 5-му поверсі 5-поверхівці Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший.

У квартирі перебувала мати з двома дітьми.

Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови.

Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні.

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