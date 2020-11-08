У групі зловмисників - четверо громадян Казахстану та двоє жителів столичної області.

На Київщині затримано двох членів злочинної групи, яка викрала підприємця та вимагала у нього $2 млн надуманого боргу.

Читайте такожПід Києвом за викрадену 6-річну доньку блогера і телеведучої вимагали $200 тисячЯк інформує Відділ комунікації поліції Київської області, про викрадення 27-річного жителя села Софіївська Борщагівка повідомила його дружина.

Зловмисники викрали чоловіка зранку, біля його будинку, заштовхали в автомобіль і повезли у невідомому напрямку.

На пошуки автомобіля зловмисників одразу були орієнтовані усі наряди поліції, задіяні відповідні структурні служби.

Як з’ясувалось, невідомі вивезли потерпілого в ліс, де прив’язали до дерева і катували, вимагаючи «борг» у сумі $2 млн. Також нападники зняли з електронного гаманця підприємця велику суму коштів в іноземній валюті.

Чоловікові вдалося врятуватись і, завдячуючи небайдужим людям, він повернувся додому.

Поліція встановила, що у групі зловмисників - четверо громадян Казахстану та двоє жителів столичної області.

За фактом викрадення людини та розбійного нападу слідчі відкрили кримінальні провадження (ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу).

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів. Двох з них за силової підтримки спецпризначенців оперативники затримали. Ними виявилися 29-ти та 49-річний чоловіки.

При проведенні обшуків за місцями їхнього проживання працівники поліції виявили та вилучили велику кількість зброї різної модифікації, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики та гроші. Також вилучено автівки, на яких пересувались зловмисники.

Наразі старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та розбій, повідомлено про підозру у скоєних злочинах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру молодшому поплічнику.

Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозри й оголошено в розшук.

Поліцейські перевіряють затриманих чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

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Автор: Інна Андаліцька