Поліцейські Тернопільщини передали батькам дворічну дівчинку, яку розшукували всю ніч.
Про це повідомляє прес-служба МВС України у своєму Telegram.
Повідомлення про зникнення дитини надійшло до співробітників Заліщицького відділення поліції у неділю, 27 червня, близько 23:30.
Як встановили поліцейські, дівчинка вийшла з дому в селі Буряківка близько 21:00 і пішла в невідомому напрямку. Востаннє її бачили в центрі села.
Пошуки тривали всю ніч. Правоохоронці обстежували найближчі населені пункти, здійснювали подворовий обхід.
Дитину знайшли сьогодні, 28 червня, близько 12-ї години у кукурудзяному полі. З дівчинкою все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.
Читайте такожДруге самогубство серед учнів однієї школи: в Черкасах наклала на себе руки восьмикласниця
Вас також можуть зацікавити новини:
- Сидів наляканий з собакою: На Черкащині розшукали 6-річного хлопчика, який заблукав у лісі (відео)
- Пішов на дитмайданчик і не повернувся: у Дніпропетровській області зник 8-річний хлопчик (фото)
- Задушив та викинув тіло у колектор: затримано вбивцю 8-річного хлопчика на Дніпропетровщині (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram