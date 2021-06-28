Дівчинка вийшла з дому ввечері 27 червня, а знайшли її наступного дня близько 12-ї години у кукурудзяному полі.

Поліцейські Тернопільщини передали батькам дворічну дівчинку, яку розшукували всю ніч.

Про це повідомляє прес-служба МВС України у своєму Telegram.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до співробітників Заліщицького відділення поліції у неділю, 27 червня, близько 23:30.

Як встановили поліцейські, дівчинка вийшла з дому в селі Буряківка близько 21:00 і пішла в невідомому напрямку. Востаннє її бачили в центрі села.

Пошуки тривали всю ніч. Правоохоронці обстежували найближчі населені пункти, здійснювали подворовий обхід.

Дитину знайшли сьогодні, 28 червня, близько 12-ї години у кукурудзяному полі. З дівчинкою все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.

Читайте такожДруге самогубство серед учнів однієї школи: в Черкасах наклала на себе руки восьмикласниця

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко