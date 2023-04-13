В одному із селищ Київської області підтоплено дві вулиці.

У селищі Іванків Київської області внаслідок тривалих дощів розмило дамбу місцевого ставка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Стихійне лихо на Вишгородщині! У селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік житлових вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці", - наголосив він.

Нєбитов повідомив, що наразі поліцейські та Державна служба України з надзвичайних ситуацій всіляко сприяють місцевим жителям подолати лихо, працюють відповідні служби з очищення водовідвідних каналів.

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"Рівень води поступово знижується", - додав очільник поліції області.

Важливі новини України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у Київській міській державній адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр попередили, що днями унаслідок весняного водопілля через Київську гідроелектростанцію може піднятися рівень води у Дніпрі.

У КМДА запевнили, що столичні служби моніторять ситуацію та готові застосувати усі необхідні засоби, якщо виникне загроза підтоплень.

Сьогодні, 13 квітня, у ДСНС розповіли, що у зв'язку з паводками відсутнє транспортне сполучення з деякими населеними пунктами. Фіксується затоплення заплав і окремих ділянок, зокрема, у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському та Ніжинському районах Чернігівської області.

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