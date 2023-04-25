Як виявилося, зловмисник стажувався на баристу.

В одній з київських кав'ярень хлопець вдарив дівчину-баристу і стверджував, що йому за це нічого не буде, оскільки він нібито працює у Київській міській державній адміністрації.

Інцидент трапився у неділю, 23 квітня, через те, що клієнту не приготували лате на банановому молоці, пише UNN. Також опубліковано відео, на якому чітко видно, як хлопець вдарив дівчину, виходячи із закладу.

У КМДА вже відреагували на інцидент. За відомостями місцевої влади, зловмисника звуть Володимир Шевченко, і він був стажером у приватному закладі, який працює у будівлі мерії й надає послуги у сфері харчування. Після звернення мерії орендар звільнив хлопця.

Відео дня

"Володимир Шевченко був стажером приватного закладу, який за договором оренди працює в будівлі київської мерії та надає послуги у сфері харчування. За даними закладу, Володимир стажувався на позиції баристи в кафе. За зверненням мерії орендар одразу розірвав трудові стосунки з Володимиром Шевченком", - зазначили у КМДА.

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16 квітня стало відомо, що у столиці стався вибуховий інцидент через ревнощі. За даними правоохоронців, вечері 15 квітня на вулиці Милославській 34-річний мешканець Києва кинув гранату у знайому, яка була з іншим чоловіком.

За відомостями поліції, унаслідок вибуху постраждали дві особи. Зловмисника вже затримали. Правоохоронці додали, що затриманий раніше не був судимий.

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