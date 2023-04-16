З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого.

Затримано 34-річного мешканця Києва, який через ревнощі кинув гранату у знайому з чоловіком. В результаті інциденту постраждало дві людини.

За інфомацією відділу комунікації поліції Києва, інцидент стався ввечері 15 квітня на вулиці Милославській. Зазначається, що для розшуку та затримання зловмисника у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію.

"Встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу", - розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров.

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В поліції зазначають, що оперативні співробітники за допомоги аналітиків столичного главку встановили особу зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його за місцем проживання у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

"Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 "Замах на умисне вбивство двох або більше осіб" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. На разі правохоронці готують затриманому повідомлення про підозру.

Вибух у Києві - перші подробиці

Увечері у суботу, 15 квітня, в Деснянському районі Києва пролунав вибух. На вулиці Милославській вибухнула граната, внаслідок чого травмувалися двоє осіб.

Зазначається, що потерпілих госпіталізовано у лікарню. На місці вибуху гранати працюють профільні служби.

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